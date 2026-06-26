Trabzonspor, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı
Trabzonspor Basketbol Takımı, 29 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel'i renklerine bağladığını duyurdu.
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Trabzonspor Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.
Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"BAŞARILI BİR SEZON DİLERİZ"
Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)