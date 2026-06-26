Balıkesir'de eski vekilin cenazesine iki farklı "CHP Genel Başkanı" ünvanlı çelenk geldi

CHP'nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün naaşı, defnedilmek üzere memleketine getirildi.

Cenaze törenine; Sür'ün yakınları yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda partili katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Sür'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, tarihi Zağnos Paşa Camii'ne geldikten sonra aile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Sür'ün cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Merhum Orhan Sür'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınana cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

İKİ AYRI ÇELENK, İKİ AYRI GENEL BAŞKAN SIFATI

Cenazenin en ilginç yanlarından biri ise CHP Genel Başkanı sıfatıyla gönderilen iki ayrı çelenk bulunması.

CHP kongresinde delegenin rüşvet ve usulsüzlükle yönlendirilerek oy renginin değiştirildiğine hükmedilmiş ve mutlak butlan kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilmişti.

Bu karar sonrası CHP'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlık görevi düşmüş, CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu iade edilmişti.

Özel, mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkez binasını teslim etmek istememiş ve bina güvenlik güçlerinin müdahalesiyle boşaltılmış ve Kılıçdaroğlu yönetimi teslim almıştı.

Daha sonra apar topar kapalı bir toplantıyla CHP Grup Başkanı seçilen Özel'in, CHP Genel Başkanı ünvanını kullanmaya devam ettiği görülüyor.

22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenazesine gönderilen iki çelenk, bu durumun geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu bu ünvan ile çelenk gönderirken, Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "Genel Başkan" ünvanı ile cenazeye çelenk gönderdi.

İki çelengin de aynı desen ve çiçeklerle bezenmiş olması, çelenklerin aynı çiçekçiden çıktığını gösterirken, bu restleşmeden kârlı çıkanın da çiçekçi olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

MECLİS'TEKİ TÖRENDE SELAMLAŞMIŞLARDI

Orhan Sür için dün (25 Haziran) TBMM'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı.

Tören alanında cenazeye katılanları tek tek selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sıra Özgür Özel'e geldiğinde de elini uzattı, Özgür Özel'in de karşılık vermesiyle mutlak butlan kararından bu yana iki isim, ilk defa karşı karşıya gelmiş ve selamlaşmış oldu.