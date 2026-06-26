Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nda incelemelerde bulundu

Ankara'da altyapı sorunları bitmek bilmiyor.

Trafik çilesinin ne olduğunu CHP'li belediye ile öğrenen Ankaralı, her gün arızalanan metrolardan dolayı da isyan ediyor.

Ankara'da 7 yıldır tek bir yol ve metro çalışması yapmayan, bunu da gerekli görmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında temeli atılan Mamak Metrosu'nun inşaatına gitti.

1 YILDAN FAZLADIR İLERLEME OLMADI

Ankara Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran 2025 tarihinde yapılmıştı.

Temel atma töreninin ardından 1 yıl geçti.

Aradan geçen 1 yıla rağmen çalışmalar ilerlemedi.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliği, bölge halkı tarafından tepki topladı.

Bu tepkiler sürerken Yavaş, bugün inşaat alanındaydı.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı devam eden 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşan Mamak Metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi) şantiyesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Yavaş'a ziyareti sırasında ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik etti. Başkan Yavaş'a çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Arif Volkan İçöz, planlanan 8 istasyonun 5'inde yapım çalışmalarının fiilen devam ettiğini bildirdi.

2025 YILINDA BAŞLADI, 2029'A KADAR BİTMEYECEK

İçöz, 16 Temmuz 2025'te başlayan çalışmaları 14 Ocak 2029'da tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yavaş, bilgilendirmenin ardından basın mensuplarıyla birlikte çalışmaların sürdüğü istasyonları gezdi.

GAZETECİLER "METRO NE ZAMAN BİTER" DİYE SORDU

Basın mensuplarının 'Metro ne zaman bitecek?' sorusuna Yavaş, "Seçimden önceye çekeriz inşallah." yanıtını verdi.

ALTYAPIYA PARA HARCANMIYOR

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da zamlar, ulaşım ve altyapı sorunları baş gösteriyor.

Bir de bunun üzerine Yavaş'ın, Ankara'nın bütçesini reklam afişleri ve bilboardlarına harcaması büyük eleştiri konusu oluyor.

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