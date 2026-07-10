Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve geçiş oyunu ile sona erdi.
ÇİFT İDMAN YAPILACAK
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)