Trabzonspor'u deviren Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı final biletinin sahibi oldu.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.
İlk müsabakayı da 91-65 kazanan Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmada iki teknik faul alan Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, diskalifiye edildi.
TRABZONSPOR: 78 - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 94
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök
Trabzonspor: Reed 28, Alican Güney, Berk Demir 2, Hamm 15, Taylor 12, Girard, Tinkle 10, Batu Bircan, Yeboah 10, Ege Arar 1, Dorukhan Engindeniz
Bahçeşehir Koleji: Homesley 27, Flynn 24, İsmet Akpınar 9, Williams 9, Mitchell 3, Furkan Haltalı 2, Ahmet Arda Aydın, Ponitka 2, Cavanaugh 8, Hale 10
1. Periyot: 22-29
Devre: 48-48
3. Periyot: 64-74