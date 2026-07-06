Trafikte var ama anlamını bilen yok! İşte kırmızı-sarı etiketin sırrı

Arjantin'de kullanılan bazı trafik uygulamaları, yabancıların da dikkatini çekiyor. Bunlardan biri de bazı araçların arka kısmında yer alan kırmızı ve sarı karelerden oluşan çıkartma.

İlk bakışta dekoratif ya da reflektif bir etiket gibi görünen bu işaretin aslında önemli bir amacı bulunuyor.

Kırmızı-sarı çıkartma, aracı kullanan kişinin işitme engelli veya ileri derecede işitme kaybına sahip olduğunu gösteriyor. Bu sayede trafikteki diğer sürücüler, korna sesinin her zaman duyulamayabileceğini bilerek daha dikkatli hareket edebiliyor.

Gerektiğinde sesli uyarılar yerine far selektörü gibi görsel uyarıların tercih edilmesi öneriliyor.

Sadece Buenos Aires'te zorunlu

Bu uygulama Arjantin'in tamamında geçerli değil. Kırmızı-sarı çıkartma, yalnızca Buenos Aires eyaletindeki trafik kuralları kapsamında zorunlu tutuluyor.

Düzenlemeye göre işitme engelli sürücüler, bu etiketi araçlarının arka kısmına görünür şekilde yerleştirmekle yükümlü.

Ayrıca araçlarında iki dış dikiz aynasının bulunması da zorunlu şartlar arasında yer alıyor.

Amacı:

Çıkartmanın amacı, işitme engelli sürücüyü etiketlemek değil; trafikteki diğer sürücülerin durumu bilerek daha dikkatli davranmasını sağlamak.

Böylece olası iletişim sorunlarının ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.