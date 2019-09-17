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Trump, Bahreyn'e de silah sattı

ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Prensi'yle görüşmesinde Bahreyn'e F-16 satmanın mutluluğunu yaşadı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 17:08..
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Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed el Halife Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın konuğu oldu.

Görüşmeden iki lider arasında Trump'ın körfez ülkelerine silah satmayı sevdiğini gösteren ilginç diyaloglar yaşandı.

Obama döneminde savunma bütçesinin çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Trump sırasıyla 700, 718 ve 738 milyar dolarlık yıllık savunma bütçesi onayladığını belirterek "Bu Bahreyn için bile çok para, değil mi" diye sordu.

Devamında iki liderin arasında şöyle bir diyalog gerçekleşti:

"BAHREYN İÇİN BİLE ÇOK PARA"

Bahreyn Veliaht Prensi: Çok para, efendim.
ABD Başkanı: Bahreyn için bile çok para.
Bahreyn Veliaht Prensi: Çok para.
ABD Başkanı: Ve Bahreyn'in çok parası var. Okey?

Trump, Bahreyn'e de silah sattı

"ZEVK SAHİBİSİNİZ"

ABD Başkanı: Savaş jetlerimizden alıyor musunuz?
Bahreyn Veliaht Prensi: Alıyoruz.
ABD Başkanı: Hangisi?
Bahreyn Veliaht Prensi: F-16.
ABD Başkanı: Muhteşem.
Bahreyn Veliaht Prensi: Burada imzaladık.
ABD Başkanı: Zevk sahibisiniz (Kahkaha).
Bahreyn Veliaht Prensi: Teşekkür ederim.


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