Trump geldi mi, ne zaman gelecek? ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye konvoyu...

Dünyanın gözü kulağı Ankara'da...

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde Ankara'da hazırlıklar tamamlandı.

Trump'ın Türkiye'ye geliş tarihi ve Ankara'daki programı merak konusu oldu.

Peki, Trump Ankara'ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kaç gün kalacak? İşte, seyahat bilgileri...

TRUMP NE ZAMAN GELECEK

Paylaşılan programa göre Donald Trump, 7 Temmuz 2026 Salı günü 14.00 sularında Ankara'da olacak.

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.

Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

ARAÇLARI ANKARA'DA

Zirveye katılım sağlayacak Trump'ın Türkiye'ye Katar'ın yeni hediye ettiği Boeing 747-8 uçağı ile yani Air Force One ile geleceği öğrenildi.

Uçaktaki başkanlık ekibinde özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD hava ve deniz kuvvetleri personeli yer alacak.

ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek.

Helikopter ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak.

Trump'ın Cadillac marka makam aracı da Trump'a eşlik edecek.