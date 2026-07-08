Trump'ın açıklamaları Netanyahu'yu çıldırttı: Erdoğan, Osmanlı'yı canlandıracak

İsrail'i kudurtan hamleler...

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nden çıkan kararlar İsrail'de geniş yankı uyandırdı.

NETANYAHU TELAŞLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 satışını değerlendireceklerini açıklamasının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD merkezli CNN'e konuşan Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının Orta Doğu'daki dengeleri değiştireceğini savunarak buna karşı çıktığını ifade etti.

"GÜÇ DENGESİNİ YOK EDER"

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının bölge açısından ciddi sonuçlar doğuracağını iddia eden Netanyahu, "Bu, Orta Doğu'da güç dengesini yok eder çünkü Türkiye'nin agresif emelleri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Netanyahu, Türkiye'nin F-35 filosuna kavuşmasının ardından bölgede daha saldırgan bir politika izleyebileceğini öne sürerek, "Onlara bu gücü verdiğinizde bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"OSMANLI'YI YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORLAR"

Netanyahu, "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım." diye konuştu.

"ABD İÇİN DOST DEVLET HALİNE GETİRMEZ"

İsrail Başbakanı, ABD'nin en gelişmiş savaş uçağını Türkiye'ye satmasının Washington-Ankara ilişkilerini de değiştirmeyeceğini savundu.

Netanyahu, Türkiye için "ABD'den nefret eden Müslüman Kardeşler ile enfekte olmuş bir rejim" ifadelerini kullanırken, daha önce de Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığını hatırlattı.

TRUMP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

CNN'e verdiği röportajda Trump ile arasında önemli konularda görüş ayrılığı bulunmadığını belirten Netanyahu, iki liderin büyük meselelerde aynı çizgide olduğunu ifade etti.

Trump ise hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu için, "Kimin patron olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: F-35 SATIŞINI DEĞERLENDİRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını açıklamıştı.

Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya, "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey." yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunun Türkiye açısından yeni olmadığını belirterek, "Sayın Trump'ın bize bu konuda sözü var. Her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.