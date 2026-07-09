"Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen ne yaşıyor? Ünlü psikiyatrist teşhisi koydu

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesine başlamıştı.

Trump’a babalık davası açan Özmen, ABD makamlarına da başvurduğunu ileri sürmüştü.

Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını iddia eden Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini söylemişti.

Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını söyleyen Özmen, bu iddiasının DNA incelemesiyle netlik kazanmasını istedi.

NATO Zirvesi'nde Trump ile bir araya gelmek istediğini dile getiren Özmen, Trump'ın kendisiyle görüşmek istemesi halinde ona yaprak sarması ve baklava hazırladığını, bunları yedirmek istediğini vurguladı.

Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"SANRIDIR"

Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda Özmen'in yaşadığı durumu "sanrılı bozuluk" olarak değerlendirdi.

Verimli, paylaşımında, "Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum. Bu bir sanrıdır. Trump DNA verse ve kızı çıkmasa bile inanmayacaktır." ifadelerini kullandı.