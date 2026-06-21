Trump'ın Netanyahu'yu gözden çıkardığı iddiası: İsrailli muhaliflerle temas halinde

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu'nun, İran'a yönelik saldırılar sonrası anlaşmazlıklar yaşadığı ve özellikle de Lübnan konususunda krizi yaşadıkları iddiaları tazeliğini korurken İsrail basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Trump'ın seçimlere hazırlanan İsrailli muhalif liderlerle temas halinde olduğu öne sürüldü.

TRUMP İSRAİL'DE NABIZ YOKLUYOR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN EN GÜÇLÜ RAKİPLERİ İLE TEMASTA

Haberde, Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi.

Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER WASHİNGTON'U RAHATSIZ EDİYOR

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı da belirtildi.

NETANYAHU SEÇİMLERDE HEZİMET YAŞAYACAK

Son olarak ABD'li yetkililerin İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı.

İSRAİL İLE ABD ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN 'LÜBNAN' ELEŞTİRİSİ

Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.