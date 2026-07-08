Trump'ın ticaret çıkışının ardından Madrid'den itidal mesajı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında ABD ile İspanya arasında yaşanan söz düellosunun ardından Madrid yönetimi tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik bir yaklaşım benimsedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı hedef alan sert açıklamalarına rağmen İspanyol hükümeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi gerektiği mesajını verdi.

MADRİD'DEN SAKİNLİK MESAJI

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Madrid yönetimi Trump'ın ticari yaptırım çağrısını olağanüstü bir kriz olarak değerlendirmedi.

Hükümet yetkilileri, İspanya ile ABD arasında uzun yıllara dayanan güçlü sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin bulunduğunu belirterek mevcut bağların korunmasının önemine dikkat çekti.

AB'NİN ORTAK TİCARET POLİTİKASI HATIRLATILDI

İspanyol hükümeti, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası kapsamında hiçbir üye ülkenin tek başına hedef alınamayacağını vurguladı.

Madrid yönetimi, ticaret konularında kararların bireysel ülkeler yerine Avrupa Birliği çatısı altında değerlendirildiğini belirterek olası ticari adımların bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına kapsamlı yanıt vermesi bekleniyor.

Zirve kapsamında yapılacak açıklamanın, iki ülke arasındaki son diplomatik gerilime ilişkin Madrid'in resmi tutumunu ortaya koyacağı değerlendiriliyor.

TRUMP'TAN SERT İFADELER

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarda İspanya'yı "umutsuz vaka" olarak nitelendirmiş ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bu ülkeyle tüm ticari ilişkilerin kesilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca, İspanya'nın NATO yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediğini savunarak ülkeyi "berbat bir NATO müttefiki" olarak tanımlamış ve ticari ilişkilerin yanı sıra ziyaretlerin de durdurulmasını istediğini ifade etmişti.

GERİLİMİN GEÇMİŞİ MART AYINA UZANIYOR

Trump, daha önce 3 Mart'ta yaptığı açıklamalarda da İspanya'nın İran'a yönelik operasyonlarda ABD ile iş birliği yapmadığını öne sürerek Madrid yönetimini ticari yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

Son açıklamalarla birlikte Washington ile Madrid arasındaki diplomatik gerilimin yeniden yükseldiği değerlendirilirken, İspanyol hükümetinin verdiği itidal mesajlarının tansiyonun daha fazla artmasını önlemeyi amaçladığı belirtiliyor.