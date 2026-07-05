Trump'tan İran açıklaması: Cenazedeki herkesi öldürebiliriz, ama yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonla bağlanarak demeç verdi.

İran ile ilgili konuşan Trump, "anlaşma yapmak için yalvardıklarını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.

"AMA MÜZAKERE EDECEK KİMSE KALMAZ"

Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." dedi.

"NETANYAHU PATRON KİM BİLİYOR"

Netanyahu ile ilgili de konuşan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.