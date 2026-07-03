Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında gerginlik yaşandı!

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden olan ABD'nin, milli takım kafilelerine yoğun güvenlik prosedürü uygulaması turnuvaya damga vurmuştu.

2026 Dünya Kupası, ABD yüzünden saha dışında yaşanan skandallarla anılmaya devam ediyor.

Son olarak son 32 turunda oynayacağı Avustralya maçı için Dallas'ta bulunan Mısır kafilesiyle, polis arasında olay çıktı.

ABD'NİN SKANDAL TAVIRLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Mısır Milli Takımı'nın kaldığı otelde gerçekleşen olayda çocuk taraftar, Mısırlı futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektirdiği sırada ortalık bir anda karıştı.

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan’ın kardeşi ve Milli Takım Menajeri İbrahim Hassan, Trezeguet ile fotoğraf çektiren çocuğun yanına gideceği sırada Amerikan polisi tarafından sert bir şekilde engellendi.

MISIR KAFİLESİ VE AMERİKAN POLİSLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Bu durum karşısında sinirden adeta çılgına dönen Hassan ve Mısır kafilesi, polis ile arbede yaşadı.

Görüntülerde, polisin bir ara elini beline götürüp kelepçesini çıkardığı görüldü.

ÇOCUĞU MAÇA DAVET EDECEKLER

Hassan'ın yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan çocuğu ve babasını Avustralya-Mısır maçına davet edeceğini söylediği aktarıldı.