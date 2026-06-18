Trump'tan Netanyahu açıklaması: Seçimde rakip adaylarına yeşil ışık yaktı

Gazze'de 70 binden fazla Filistinlinin ölümünde baş aktör olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde yaklaşan seçimlere hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan İsrail seçimlerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"MANTIKLI DAVRANMASI GEREKİYOR"

Netanyahu ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Ancak onun daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım." dedi.

"SEÇİMDE DİĞER ADAYLARI DA GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

ABD Başkanı, "Seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim, ancak kimlerin aday olacağını görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD basını: Trump-Netanyahu ilişkileri eskisi gibi 'dostane' değil

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Trump'ın Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin eskisi kadar dostane olmadığı ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı belirtilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı, katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve özellikle bu mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.