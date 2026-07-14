Tuba Ulu'ya Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle 5 ay hapis cezası

Stand-upçı Tuba Ulu'nun yargılandığı davada karar verildi.

Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanıyordu.

ÜÇÜNDÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Ulu'nun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Savcılık önceki duruşmada sunduğu mütalaasında, Ulu’nun 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti.

Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tuba Ulu ve avukatları katıldı.

"KADINLARI AŞAĞILAMA EYLEMİM OLMADI"

Mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, şunları söyledi:

"İddianameden farklı olarak mütalaada kadınlara aşağılamaya yönelik eylemim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğimi düşünerek bu suçu işlemem mümkün değildir. Böyle bir eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Beraatimi talep ederim.

"SÖYLEMLERİM AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ"

Kadınlara pozitif ayrıcalıklı gösteriler gerçekleştirdim. Söz konusu söylemlerimin kesinlikle ne toplumun bir kesimini ne de cinsiyeti aşağılamak amacıyla olmadığını düşünüyorum ve söylemlerimin ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu düşünüyorum. Suç işleme kastım yoktur."

5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Tuba Ulu’nun "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.