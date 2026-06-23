Tucker Carlson: Cumhuriyetçi Parti'ye desteğimi çekiyorum

ABD’li siyasi yorumcu Tucker Carlson, Cumhuriyetçi Parti’ye olan uzun süreli desteğini sonlandırdığını açıkladı. Carlson, mevcut parti yönetiminin ABD’ye olan bağlılığını kaybettiğini ileri sürdü.

“İşim bitti” diyen Carlson, “Nasıl olur da bir Amerikan seçmeni, kendi vatandaşlarına değil de başka bir ülkenin çıkarlarını önceleyen bir siyasi partiye destek verebilir?” ifadelerini kullandı.

“Can’t Be Censored” adlı podcast programında konuşan Carlson, Cumhuriyetçi Parti’yi 35 yıldır istikrarlı şekilde desteklediğini, ancak mevcut yönetimin politikalarını “ahlaki olmayan” olarak nitelendirdiğini belirtti.

"PARTİ AMERİKAN VATANDAŞLARINI TEMSİL ETMİYOR"

Carlson, partinin demokratik görevinden uzaklaştığını savunarak, seçmenlerini ve ülkesini temsil etme sorumluluğunu yerine getirmediğini ileri sürdü; mevcut yaklaşımın Amerikan çıkarlarıyla çeliştiğini ifade etti.

“Cumhuriyetçi Parti’yi desteklemem için hiçbir neden yok” diyen Carlson, desteğini çekmesi halinde birçok kişinin de benzer bir tutum sergileyebileceğini öne sürdü.

Carlson ayrıca Demokrat Parti’yi de desteklemeyeceğini, ancak bundan sonraki siyasi yönelimi konusunda net bir kararının bulunmadığını söyledi.

TRUMP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI DERİNLEŞİYOR

Carlson’un açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikalarına yönelik eleştirilerini artırmasının ardından geldi.

Daha önce Trump’ı Orta Doğu politikaları nedeniyle eleştiren Carlson, ABD Başkanı’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun etkisi altında olduğunu iddia etmiş ve Washington’ın bölgedeki yaklaşımını sert sözlerle eleştirmişti.

TRUMP’TAN SERT YANIT

Donald Trump ise Carlson’un eleştirilerine sert karşılık vererek, kendisi için “düşük zekalı” ve “aptal” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Carlson ve yorumcu Megyn Kelly’nin bir psikiyatriste görünmesi gerektiğini savundu.

2024 seçim kampanyasında Trump’ın en güçlü medya destekçilerinden biri olarak bilinen Carlson’un, son dönemdeki gelişmeler sonrası yönetimin askeri ve dış politika stratejilerine “ihanete uğramış hissettiğini” söylediği belirtildi.