Tunceli'de silahlı saldırı: Askeri helikopter havalandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi merkezinde iş yerinin önünde duran Z.A.'ya yaklaşan şüphelilerden biri tabancayla peş peşe ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Z.A, yere yığılırken şüpheliler ise araçla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Z.A., hayati tehlikesi bulunduğu için askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kaçtığı aracı Kıl köyü yakınlarında tespit etti.

Aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırıda yaralanan Z.A.'nın mayıs ayında Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanda izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte tutuklandığı, daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.