Türk bilim insanından giyilebilir sağlık teknolojilerinde çığır açan katkı

Giyilebilir sağlık teknolojilerinin geleceğini şekillendirebilecek önemli bir bilimsel başarıya Türk araştırmacı da imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde dört üniversitenin ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni nesil batarya, insan vücudundaki ter ve bulunduğu ortamdaki nemi enerjiye dönüştürerek elektronik sağlık cihazlarını çalıştırabiliyor.

Çevre dostu yapısıyla dikkat çeken teknoloji, özellikle sürekli şarj gerektiren giyilebilir cihazlara alternatif bir enerji kaynağı sunmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI PROJEDE TÜRK İMZASI

Çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Şahin aktif görev aldı. TÜBİTAK destekli "Yeni Nesil Giyilebilir Sağlık Teknolojileri" projesi kapsamında ABD'de 12 ay boyunca araştırmalar yürüten Şahin, North Carolina State University'deki çalışmaları sırasında gösterdiği akademik başarının ardından iki uluslararası projeye daha davet edildi.

Araştırma, North Carolina State University, University of North Carolina at Chapel Hill, Rice University ve Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmasıyla tamamlandı.

Yaklaşık sekiz ay süren uluslararası hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçen makale, dünyanın saygın bilim yayınlarından Science Advances dergisinde açık erişimli olarak yayımlandı.

TER VE NEMİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırma kapsamında geliştirilen batarya, klasik kimyasal pillerden farklı olarak çevreye zarar vermeyen biyolojik olarak çözünebilen malzemelerden üretildi.

En dikkat çekici özelliği ise enerji ihtiyacını insan teri veya bulunduğu ortamdaki nemden karşılayabilmesi oldu. Böylece pilin çalışabilmesi için harici şarj ya da geleneksel bataryalara ihtiyaç duyulmuyor.

Esnek yapısı sayesinde vücudun farklı bölgelerine rahatlıkla yerleştirilebilen sistem, özellikle giyilebilir elektronik cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

NABIZ ÖLÇERDE BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde geliştirilen batarya bir nabız ölçer cihazına entegre edildi.

Yapılan testlerde bataryanın, yalnızca ter veya ortam neminden elde ettiği enerjiyle cihazın ihtiyaç duyduğu elektriği sağlayabildiği belirlendi.

Ayrıca sistemin topladığı fizyolojik verileri Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kesintisiz biçimde merkezi bir sisteme aktarabildiği de bilimsel olarak doğrulandı.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ ALTYAPI

Araştırmacılar, geliştirilen teknolojinin özellikle hızla yaygınlaşan uzaktan sağlık hizmetleri (telemedicine) alanında önemli avantajlar sağlayacağını değerlendiriyor.

Sürekli enerji üretebilen bu sistem sayesinde hastaların nabız, fiziksel aktivite ve diğer biyolojik verilerinin kesintisiz biçimde sağlık merkezlerine iletilebilmesi hedefleniyor.

Böylece kronik hastalıkların takibi, yaşlı bakım hizmetleri ve evde sağlık uygulamalarında daha güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunulabileceği belirtiliyor.

"DOĞAYA ZARAR VERMEYEN ESNEK BİR BATARYA GELİŞTİRDİK"

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bünyamin Şahin, gelecekte sağlık teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden birinin giyilebilir sistemler olacağını söyledi.

Şahin, klasik pillerin çevresel etkilerine dikkat çekerek araştırmanın temel hedefinin doğada çözünebilen ve çevreye zarar vermeyen yeni nesil bir enerji kaynağı geliştirmek olduğunu ifade etti.

Geliştirilen bataryanın bulunduğu ortamdaki nem veya insan teriyle aktif hale geldiğini belirten Şahin, bu sistemin sağlık cihazlarına sürekli enerji sağlayabildiğini dile getirdi.

SAĞLIK VERİLERİNİ KABLOSUZ AKTARABİLİYOR

Prof. Dr. Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca enerji üretmekle kalmadığını, aynı zamanda sağlık verilerinin anlık olarak aktarılmasına da imkan tanıdığını söyledi.

Bataryanın fiziksel aktiviteleri algılayarak Bluetooth aracılığıyla merkezi sistemlere veri gönderebildiğini belirten Şahin, bu özelliğin geleceğin akıllı sağlık cihazları için önemli bir altyapı oluşturacağını ifade etti.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Prof. Dr. Şahin, çalışmanın yalnızca akademik yayın niteliği taşımadığını, aynı zamanda uluslararası teknoloji transferi açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünyanın önde gelen araştırma ekipleriyle ortak çalışma yürütmenin Türkiye'nin bilimsel kapasitesini uluslararası platforma taşıdığını belirten Şahin, bu alandaki yeni projelerin de sürdüğünü söyledi.

AZİZ SANCAR İLE AKADEMİK TEMAS

ABD'deki araştırmaları sırasında Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın görev yaptığı University of North Carolina at Chapel Hill'de de akademik temaslarda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, Sancar ile bir araya gelerek bilimsel görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını da sözlerine ekledi.

Uzmanlara göre geliştirilen bu teknoloji, hem çevre dostu enerji çözümleri hem de kesintisiz çalışan giyilebilir sağlık sistemleri açısından gelecekte tıp ve biyomedikal mühendisliğinde önemli yeniliklerin önünü açabilecek potansiyele sahip.