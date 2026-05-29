Türk öğrencilerden uluslararası yarışmada büyük başarı: 9 proje ödül kazandı

Türk öğrenciler, dünyanın en prestijli bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2026 Uluslararası Regeneron ISEF’te önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9’u çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencileri, danışmanlarını ve ailelerini tebrik etti.

13 PROJEDEN 9’U ÖDÜLLE DÖNDÜ

Yarışmada Türkiye adına hazırlanan projeler, farklı bilim ve mühendislik alanlarında yarıştı. Değerlendirme sonucunda:

4 proje Büyük Ödül

2 proje İkincilik Ödülü

2 proje Dördüncülük Ödülü

1 proje Özel Ödül

almaya hak kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte Türk öğrenciler, uluslararası bilim platformunda dikkat çeken bir başarı elde etti.

BAKAN KACIR’DAN TEBRİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin başarısını “gurur verici” olarak nitelendirdi.

Kacır mesajında, “Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN GENÇ BİLİM İNSANLARINA GÜÇLÜ TEMSİL

Elde edilen dereceler, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında yetiştirdiği genç yeteneklerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin farklı disiplinlerde geliştirdiği projeler, inovasyon ve araştırma kapasitesi açısından da dikkat çekti.

ULUSLARARASI ARENADA YÜKSELEN BAŞARI GRAFİĞİ

Regeneron ISEF gibi küresel ölçekte önemli yarışmalarda elde edilen başarıların, Türkiye’nin bilimsel üretim ve genç araştırmacı yetiştirme hedeflerine katkı sunduğu değerlendiriliyor.