Türk Savunma Sanayisi NATO Zirvesi'nde gücünü sergileyecek

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Türkiye, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında savunma sanayisindeki teknolojik birikimini ve üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda, yerli savunma sistemleri sergilenecek, milli hava araçları ise gökyüzünde gösteri uçuşlarıyla kabiliyetlerini sergileyecek.

TUSAŞ'TA ÜST DÜZEY RESEPSİYON DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde kapsamlı bir resepsiyon düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa, NATO üyesi ülkelerden ve müttefik devletlerden çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkilinin katılması bekleniyor.

ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Etkinlikte, NATO ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra uluslararası savunma sanayii şirketlerinin üst düzey yöneticileri de yer alacak.

Programın, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini, teknolojik kabiliyetlerini ve uluslararası iş birliği vizyonunu tanıtması açısından önemli bir platform olması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SERGİLENECEK

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler katılımcıların incelemesine sunulacak.

Kara, hava ve diğer savunma alanlarına yönelik geliştirilen çeşitli sistemlerin sergileneceği etkinlikte, Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği projelerin uluslararası heyetlere tanıtılması amaçlanıyor.

MİLLİ HAVA PLATFORMLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

Programın dikkat çeken bölümlerinden birini ise milli hava platformlarının gerçekleştireceği gösteri uçuşları oluşturacak.

Gökyüzünde sergilenecek uçuşlarla Türk havacılık sanayisinin ulaştığı teknoloji seviyesi ve operasyonel kabiliyetler uluslararası davetlilere uygulamalı olarak tanıtılacak.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ VİZYONU TANITILACAK

Etkinlik boyunca Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik dönüşümü, uluslararası ortaklıkları ve NATO içerisindeki iş birliği anlayışı ön plana çıkarılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilecek resepsiyonun, hem mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine hem de yeni uluslararası ortaklıkların kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.