Türkiye-ABD maçına Hollywood yıldızları akın etti

2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldi.

Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda oynanan maçı A Milli Takım, 3-2’lik skorla kazandı.

2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ABD’yi 3-2 yendiği grup maçında, saha içi kadar tribünler de dikkat çekti.

HOLLYWOOD YILDIZLARI TRİBÜNLERE AKIN ETTİ

Oynanan karşılaşmayı izlemek için dünyaca ünlü Hollywood yıldızları tribünlere akın etti.

LEONARDO DICAPRIO,BRAD PITT, PARIS HILTON İZLEYENLER ARASINDA BULUNDU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in eşi Usha Vance’in yanı sıra Brad Pitt, Edward Norton, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve Scottie Pippen gibi çok sayıda ünlü isim izledi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Los Angeles’taki karşılaşma, hem sahadaki beş gollü mücadele hem de tribündeki yıldızlar geçidiyle gecenin en çok konuşulan maçlarından biri oldu.

ABD BASININDA GÜNDEM OLDU

Tribünde yalnızca Hollywood yıldızları yoktu; eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de karşılaşmayı izleyen isimler arasındaydı.

ABD basınında oynanan maç, yoğun ünlü katılımı ve seyirci ilgisiyle gündem oldu.