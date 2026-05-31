Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Fenerbahçe, play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, adını finale yazdıracak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

1 Haziran Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes

2 Haziran Salı

20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji

3 Haziran Çarşamba

20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes

4 Haziran Perşembe

20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji

5 Haziran Cuma

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe

6 Haziran Cumartesi

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş

7 Haziran Pazar (Gerekirse)

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe

8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş

9 Haziran Salı (Gerekirse)

20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes

10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji