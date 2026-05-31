Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı
Türkiye Basketbol Federasyonu; Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programını duyurdu.
Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Fenerbahçe, play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, adını finale yazdıracak.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
1 Haziran Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes
2 Haziran Salı
20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji
3 Haziran Çarşamba
20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes
4 Haziran Perşembe
20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji
5 Haziran Cuma
20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe
6 Haziran Cumartesi
20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş
7 Haziran Pazar (Gerekirse)
20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe
8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)
20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş
9 Haziran Salı (Gerekirse)
20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes
10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
20.00 Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji