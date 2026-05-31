Türkiye e-ihracatta hedef ülke sayısını 35'e çıkardı

E-ihracat, tüm dünyada yükselen trendken Türkiye de bu alanda genişlemeye devam ediyor.

Bu aşamada Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi.

"TEKNOLOJİK GELİŞME PAZARI BÜYÜTTÜ"

Önal, Antalya'da, e-ticaretin teknolojik dönüşüm sayesinde daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin e-ihracat alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Önal, "Yola çıktığımızda 2022'de E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesini kurduk. 2023'te de ihracat desteklerini hayata geçirdik. O dönemde ihracat 2 milyar dolardı. Bunu 6,4 milyar dolara kadar ulaştırdık." diye konuştu.

E-ihracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, "Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar." bilgisini verdi.

FİRMALAR ÖZELLİKLE KÜRESEL PAZAR YERLERİ ÜZERİNDEN DÜNYAYA AÇILIYOR"

Hasan Önal, "E-ihracatta uzak ülkeler stratejisi kapsamında ilk etapta 18 ülkeyi hedef pazar olarak belirlemiştik. Küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve bazı ülkelerde gümrük muafiyetlerinin kaldırılmasıyla hedef ülke sayısını 35'e çıkardık." dedi.