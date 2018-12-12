Türkiye en çok eğitimi önemsiyor

Hayatımızda en fazla neyi önemsediğimize yönelik yapılan araştırmaya göre; 'eğitim' öncelik sırasında yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin en fazla önemsediği konu 'eğitim' olarak görüldü.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM İLK SIRADA

Listedeki ülkeler incelendiğinde ise genel olarak ülkelerin önemsediği konuların başında sağlık geldiği saptandı.

Kuveyt için ise maddi gelirin ön planda olduğu kaydedildi. Güney Kore, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de bu soruya, yaşamdan duyulan memnuniyet olarak cevap verdiği gözlendi.