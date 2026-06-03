Türkiye-Fransa ticaret hedefi: 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa ziyareti için dün başkent Paris'e geldi.

Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fransa üyeleri ile bir araya gelen Bolat, burada ayrıca Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile ikili görüştü.

Ticaret Bakanı Bolat, ikili görüşmede, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirtti.

ÖMER BOLAT, OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINA KATILACAK

Bolat'ın bugün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD) düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Bakan Bolat, OECD'deki Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamındaki panellerde Türkiye adına 3 ayrı konuşma yapacağını söyledi.

“HEDEFİMİZ 2030'A DOĞRU 30 MİLYAR DOLAR TOPLAM TİCARETE ULAŞMAK”

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin de Bolat, "Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda yüzde 71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'DAKİ TÜRK İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞME

Paris'te dün yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini dile getiren Bolat, "Buradaki Türk iş insanları maşallah çok büyük ilerlemeler kaydetmişler." dedi.

Bolat, Fransa'daki Türk iş insanlarının kendi işlerinden ve karşılaştıkları bazı sıkıntılarından bahsettiğini aktararak "Biz de Türkiye-Fransa ilişkilerinin hızla gelişmekte olduğunu, hem ticaret hem yatırım hem hizmetler sektöründe hem finans sektöründe gelişmekte olduğunu ve gurbetçi iş insanlarımızın Türkiye ile Fransa arasında gönül elçileri ve ticaret köprüleri oluşturduğundan bahsettik." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DA YAKLAŞIK 800 BİN TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR"

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının bulunduğuna dikkati çeken Bolat, dünyada en kalabalık Türk diasporasının yaşadığı ikinci ülkenin Fransa olduğunu söyledi.

Ömer Bolat, "Dolayısıyla Fransa'da Türklerin eğitimde, sanatta, emek dünyasında, iş dünyasında, hizmetler, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki başarıları bizi gururlandırıyor. Daha iyi olması için hükümet olarak onların arkasındayız, onların yanındayız. Sorunlarıyla canla başla ilgileniyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞME POTANSİYELİNİ ANLATTIK"

MEDEF ile yaptıkları görüşmeye Türkiye'de yatırım yapmış yaklaşık 24 Fransız şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, 'Made in EU' konusundaki tartışmalardan ve genel anlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun çok daha güçlü bir şekilde olabileceğinden bahsettik. Onlar da aynı fikirdeler."

3 YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PROJESİ

MEDEF'in ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Forissier'nin, Fransız şirketlerinin gelecek 3 yılda Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projeleri olduğunu belirttiğini aktaran Bolat, Forissier ile görüşmelerinin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi.