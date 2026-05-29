Türkiye, Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini artırdığı bir dönemde Türkiye, sahip olduğu çeşitlendirilmiş tedarik kaynakları ve stratejik boru hattı altyapısıyla doğal gaz ve petrol arzında istikrarını korudu. Küresel enerji akışlarının yeniden şekillendiği süreçte Türkiye’nin hem tüketici hem de transit ülke rolü daha da belirgin hale geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar alanındaki mevcut veriler, Türkiye’nin ithalat kaynaklarını dengeleyerek tek bir bölgeye bağımlılığı minimize ettiğini ortaya koyuyor.

DOĞALGAZ VE PETROLDE ÇEŞİTLİ TEDARİK YAPISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye’nin yılın ilk çeyreğindeki doğal gaz ithalatı 19,2 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Aynı dönemde petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise 3,32 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Doğalgazda ABD, Rusya ve Azerbaycan öne çıkan tedarikçiler olurken, petrol ithalatında Rusya başta olmak üzere Irak, Kazakistan ve Suudi Arabistan önemli pay aldı. Bu dağılım, Türkiye’nin enerji tedarikinde çok kaynaklı yapısını güçlendirdi.

HÜRMÜZ GERİLİMİNE RAĞMEN ARZDA KESİNTİ YAŞANMADI

Küresel enerji ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar, birçok ülkede arz güvenliği tartışmalarını gündeme taşırken Türkiye, alternatif tedarik kanalları sayesinde bu süreçten sınırlı etkilendi.

Uzman değerlendirmelere göre Türkiye’nin boru hattı ağı ve farklı coğrafyalardan sağlanan enerji kaynakları, olası şoklara karşı tampon görevi görüyor.

CEYHAN, KÜRESEL PETROL AKIŞININ STRATEJİK NOKTASI

Türkiye’nin enerji lojistiğindeki en kritik merkezlerinden biri olan Ceyhan Terminali, Irak ve Azerbaycan petrolünün dünya piyasalarına açıldığı ana çıkış noktası olarak öne çıkıyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı ve Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı sayesinde Hazar ve Orta Doğu petrolü, Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştırılarak küresel pazarlara sevk ediliyor. Bu yapı, Türkiye’yi bölgesel enerji akışlarında kilit transit ülke konumuna taşıyor.

BORU HATTI ALTYAPISI STRATEJİK ROL OYNUYOR

Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı yıllık 50 milyon ton kapasitesiyle faaliyet gösterirken, Kerkük-Ceyhan hattı da Irak petrolünün uluslararası pazarlara erişiminde önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye üzerinden geçen bu hatlar, yalnızca bölgesel üreticiler için değil, aynı zamanda küresel enerji güvenliği açısından da alternatif güzergah niteliği taşıyor.

DOĞALGAZDA AVRUPA’YA AÇILAN ENERJİ KORİDORU

Türkiye, doğalgaz alanında da önemli bir transit merkez olarak öne çıkıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan gelen doğalgaz akışları, Türkiye üzerinden hem iç tüketimde kullanılıyor hem de Avrupa’ya aktarılıyor.

TürkAkım, TANAP ve TAP gibi projeler sayesinde Türkiye, Güney Gaz Koridoru’nun merkez ülkesi haline gelirken, Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de doğrudan katkı sağlıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAH ROLÜ GÜÇLENİYOR

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı gibi yeni projeler, Türkiye’nin bölgesel enerji işbirliğini güçlendirirken, İran ve Rusya’dan gelen hatlar da sistemin çeşitliliğini artırıyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin mevcut altyapısıyla hem iç tüketim güvenliğini sağladığını hem de küresel enerji akışlarında alternatif ve güvenilir bir koridor görevi üstlendiğini belirtiyor.

ENERJİ MERKEZİ ÜLKE KONUMU PEKİŞİYOR

Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin arttığı dönemde Türkiye’nin enerji tedarik zincirindeki konumu daha da stratejik hale gelirken, ülkenin hem üretici hem de transit ülkeler arasında dengeleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.