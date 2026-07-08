Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Gerçekten harika bir lider

Tarihi buluşmanın sonuda gelindi...

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuna gelindi.

Önemli temasların yapıldığı görüşmede tarihe geçecek açıklamalar yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP BİR ARAYA GELDİ

İki lider baş başa görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken burada yapılan açıklamalar dünya basının gündemine oturdu.

Trump, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken iki önemli müjdeyi duyurdu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ABD Başkanı, zirvenin ikinci gününde Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenlendi.

Zirvede alınan kararlara ilişkin konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir parantez açtı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER"

Zirveyi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Trump, "Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam.

Harika bir lider. O güçlü bir insan. Bu yüzden böylesine harika bir ülkeyi yönetiyor." dedi.

"HER ŞEY MUHTEŞEMDİ"

Türkiye'deki misafirperverliğe de değinen Trump, "Havaalanları muhteşemdi. Gelişimiz için yeni bir terminal inşa ettiler.

Her şey muhteşemdi." diye konuştu.

F-35 KONUSUNDA YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Türkiye'ye F-35 satışı konusunda gelen soruya "Neden olmasın ki" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konunun yeni olmadığını ve hayırlı bir neticeye ulaşmak istediklerini ifade söylemişti.

NATO Zirvesi'nin en önemli maddesi: Her yönüyle F-35'ler

YAPTIRIMLARIN KALKACAĞINI DUYURDU

Trump, açıklamasında ayrıca Türkiye'ye hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan CAATSA'nın kaldıracağını duyurmuştu.

ABD Başkanı, "Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem.Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum" ifadelerine yer vermişti.