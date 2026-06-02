Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs rakamları belli oldu

Bir süredir gerileme eğiliminde olan otomotiv sektörü, mayıs ayında da küçülme ivmesini sürdürerek toplamda 83 bin 442 adet satış rakamına kadar geriledi.

Bu süreçte sadece otomobil pazarındaki daralma yüzde 23,19 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,13 oranında küçüldü.

OCAK VE MAYIS DÖNEMİNDE PAZAR DARALDI

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ocak-mayıs sürecinde toplam pazardaki daralma yüzde 7,40 seviyesine ulaşırken, toplam satışlar 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti.

Segment bazlı değerlendirmelerde ise C segmenti ülkede satılan her iki araçtan biri olarak liderliğini korurken, B segmenti pazardan yüzde 30 pay aldı.

SUV MODELLERİ PAZARI DOMİNE EDİYOR

Gövde tiplerinde SUV modeller yüzde 64,8'lik pazar payı ile açık ara zirvedeki yerini korurken, sedan otomobiller yüzde 19,8 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Motor tercihlerinde benzinli araçlar yüzde 41,6 ile ilk sırada bulunsa da hibrit motorlar yüzde 33,4 pazar payına ulaşarak aradaki satış farkını 30 bin adede kadar indirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dizel ve otogazlı modeller pazar kaybederken, tam elektrikli otomobiller yerini sağlamlaştırarak mayıs sonu itibarıyla 66 bin 353 adetlik satış rakamına ulaştı.

Yaşanan bu artış grafiğiyle birlikte elektrikli otomobillerin toplam pazar içerisindeki payı yüzde 18,6 seviyesine yükseldi.