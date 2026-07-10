Türkiye, otomotiv sektöründe dünyada 13’üncü büyük üretim üssü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'nın ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kompleksi'nde "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen küresel ekonominin istikrarlı büyüme patikasına henüz oturamadığını, bu süreçte birçok ülkenin korumacı ekonomi politikalarına yöneldiğini söyledi. Bu durumun ticaret savaşlarına neden olduğunun altını çizen Bolat, şöyle konuştu:

"Dünyada bir Çin fırtınası esiyor malum. Yönetimler değişince ticaret savaşları başladı. Özellikle Batı'da ABD'deki korumacı ticaret rüzgarları, Avrupa Birliği'ni de etkiledi. Bir yandan Avrupa Birliği’nin, bir yandan ABD'de azalan pazar paylarının, diğer yandan da Çin’in 2022’den bu yana dünya ticaret arenasında esen rüzgarların getirdiği zorlamalar karşısında otomotivden başlayarak imalat sanayinde koruma duvarları yükselme arayışına soyundu.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ PANDEMİDE DE DEVAM ETTİ"

Dünyada durum bu şekildeyken Türkiye’mizde Allah'a şükür koronavirüs yılı olan 2020'de dahil olmak üzere ekonomik büyümemiz devam etti. Bu anlamda 2025 yılı sonuna kadar ortalama yüzde 5,4'lük bir yıllık büyümeyi başardık. İhracatımız da 2021'den bu yana artmaya devam etti."

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ, TÜRKİYE'NİN İMALAT SEKTÖRÜNÜN DÜNYA ARENASINDA YÜZ AKI"

Bakan Ömer Bolat, otomotiv sektörünün son 19 yıldır ihracatta liderliğini koruduğunu belirterek, "Son 20 yılın 19’unda şampiyon olan otomotiv sektörü, Türk sanayisinin, Türkiye'nin imalat sektörünün dünya arenasında yüz akı konumuna ulaştı. Kaliteyle, zamanında teslimle, güvenilirlikle, sürdürülebilirlikle ve nitelikli insan kaynağıyla bu başarı geldi. Elbette, hükümetimizin son 23 senede Türkiye ekonomisini düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başarması ve milli gelirdeki artış da otomotiv sektörünü olumlu etkiledi." şeklinde konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACAT LİDERİ

Geçen yılki 41,5 milyar dolarlık ihracat başarısıyla otomotivin sektörel anlamda birinci sektör olduğunun altını çizen Bolat, şöyle devam etti:

"Bu sektörümüz kendi alanında Avrupa'nın 5’inci büyük sektörüdür. Otomotiv sektöründe dünyada 13’üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştık. Avrupa'da 5’inci, dünyada 13’üncü konumdayız. Sektör, Türkiye'nin geçen yılki 273 milyar dolarlık ihracatı içinde yüzde 15’in üzerinde bir ihracat payına sahip oldu. Türkiye, otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 üretim rakamlarımıza göre dünyada 9’uncu, Avrupa'da 1'inciyiz. Otobüs üretiminde ise dünyada 4’üncüyüz. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5’inci ve dünyada da 13’üncü büyük otomobil üssü konumunda. İnşallah daha iyi yerlere doğru yükselişimiz devam edecek."