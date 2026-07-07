Türkiye ve Bulgaristan arasında doğalgazda yeni anlaşma

Enerjide milli dönem...

Türkiye'nin enerji diplomasisi yoğun şekilde sürerken, NATO Zirvesi de yeni enerji anlaşmalarına kapı aralıyor.

BULGAR MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve mevkidaşı Iva Petrova ile bir araya geldi.

Enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındığı görüşmede, BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğalgaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

DOĞALGAZ ANLAŞMASI İMZALANDI

Bakan Bayraktar "Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varıldı. İki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk." dedi.

Görüşmede yeni iş birliklerine de vurgu yapıldı.