Türkiye'de 14 havalimanına ücretsiz su sebili konuldu

Havalimanlarında içme suyuna ulaşmak hem zor oluyor hem de yüksek fiyatlar nedeniyle yolcuların bütçesini zorluyordu.

Havalimanlarında yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar ücretsiz su teminiyle sürdü.

Bu kapsamda içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla da yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu hizmet, havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor.

14 HAVALİMANINDA KURULUM TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı, 32 havalimanında ise sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor.

58 HAVALİMANIN TÜMÜNDE OLACAK

Uygulamanın, 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılması öngörülüyor.