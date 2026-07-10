Türkiye'de kayıtlı yatırımcı sayısı 38,7 milyona yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, toplam kayıtlı yatırımcı sayısı haziran sonu itibarıyla 38,71 milyona ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde sisteme 768 binden fazla yeni yatırımcı katıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin sermaye piyasaları verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mart'ta 38,36 milyon olan toplam kayıtlı yatırımcı sayısı, 30 Haziran itibarıyla 38,71 milyona yükseldi. Toplam yatırımcılar içinde bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,91 milyon olarak kaydedildi.

YENİ KATILIMCI SAYISI: 768 BİN 430

Yılın ikinci çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 768 bin 430 oldu. En fazla yeni yatırımcı, 218 bin 326 kişiyle 21-40 yaş grubundaki bireysel erkeklerden oluşurken, aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı 163 bin 706 olarak gerçekleşti.

Toplam hesap sayısı da ikinci çeyrekte 91,64 milyondan 93,03 milyona yükseldi. Bakiyeli hesap sayısı ise 15,33 milyondan 15,84 milyona çıktı.

16 ŞİRKET HALKA ARZ EDİLDİ

İkinci çeyrekte 16 şirket halka arz edilirken, halka arzlardan toplam 26,11 milyar lira kaynak sağlandı. Halka arzlara toplam katılım sayısı ise 13 milyon 278 bin 453 oldu.

Haziran sonu itibarıyla pay senetlerindeki portföy değeri 22,51 trilyon liraya ulaşırken, pay senedi yatırımcı sayısı 6,76 milyon olarak kaydedildi.

YATIRIM FONLARINDA YATIRIMCI SAYISI 5,89 MİLYON

Yatırım fonlarının portföy değeri 9,97 trilyon liraya yükselirken, fon yatırımcı sayısı da 5,89 milyona çıktı.

Bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam 27 bin 609 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları (DİBS) portföy değeri 2,53 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise ikinci çeyrek sonunda 46 bin 703'e yükseldi.

MKK verilerine göre, 31 Mart'ta 31,67 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri de 30 Haziran itibarıyla 36,04 trilyon liraya çıktı.