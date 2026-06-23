Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu

Otomobil satışlarındaki yavaşlamaya rağmen sürücülerin otomatik vitesli araçlara olan yoğun talebi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kullanım kolaylığı ve yüksek ikinci el değer avantajı sebebiyle tercih edilen otomatik vitesli araçlar karşısında manuel seçenekler neredeyse sadece ticari veya giriş segmentinde kalıyor.

Özellikle şehir içi yoğun trafikte büyük bir konfor sunan otomatik vitesli araçlar, sürüş dinamiklerini artıran modern teknolojilerle sürücülerin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Geçmişte otomatik viteslerde yaşanan sorunların büyük ölçüde giderilmesi ve yeni nesil şanzımanların sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekmesi de bu tercihte önemli bir etken.

Biz de Haziran 2026 itibarıyla markaların resmi listelerinden derlediğimiz başlangıç fiyatlarına göre, Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobillerini sizler için bir araya getirdik.

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ MODELLER

Yeni fiyat listesine göre Türkiye pazarındaki en ucuz otomatik vitesli otomobil, 1 milyon 335 bin liralık başlangıç fiyatıyla Kia Picanto oldu.

Bu modeli sırasıyla 1 milyon 420 bin liralık satış fiyatıyla Citroen e-C3 ve 1 milyon 440 bin lira fiyat etiketine sahip olan Fiat Grande Panda takip ediyor.

POPÜLER MARKALARIN GÜNCEL FİYATLARI

Listede dikkat çeken Hyundai i20 modeli 1 milyon 639 bin liradan satılırken, Skoda Fabia ise 1 milyon 764 bin 800 liralık fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Sürücülerin gözdesi olan yerli elektrikli otomobil Togg T10X modelinin standart menzilli versiyonu 1 milyon 909 bin 48 liradan, Renault Clio ise 1 milyon 830 bin liradan listeleniyor.

REKABETÇİ SUV VE PREMİUM SEÇENEKLERİ

Yoğun talep gören SUV segmentindeki Chery Tiggo 7 modelinin fiyatı 2 milyon 235 bin lira olarak belirlenirken, Ford Puma ise 2 milyon 195 bin 200 liradan satışa sunuluyor.

Üst segment konfor arayanlar için Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin liradan satılırken, listenin en yüksek fiyatlı modeli 4 milyon 77 bin lira ile BYD SEAL oluyor.

YENİ NESİL OTOMATİK VİTESLER DAHA DAYANIKLI

Eski model yıllarına ait otomatik vitesli araçlarda zaman zaman karşılaşılan arızalar, hem usta bulma hem de parça temini konusunda sorunlara yol açabiliyordu.

Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde yeni nesil otomatik vitesli araçlar, doğru ve bilinçli kullanımla birlikte yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet verebiliyor. Doğru kullanım ve düzenli bakım, şanzıman ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER LİSTESİ

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1.335.000 TL

Citroen e-C3 Plus 83 kW Elektrikli — 1.420.000 TL

Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik — 1.440.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump — 1.639.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto — 1.681.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG — 1.764.800 TL

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1.821.000 TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp — 1.830.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus — 1.875.200 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1.892.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil — 1.909.048 TL

Opel Corsa Hybrid 1.2 100 HP e-DCT6 — 1.999.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance — 1.999.000 TL

SsangYong Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli — 1.999.000 TL

Omoda 5 Ultima — 1.999.000 TL

Peugeot E-208 GT 100 kW — 1.999.500 TL

Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik — 2.195.200 TL

Chery Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI 145 hp 7DCT — 2.235.000 TL

Jaecoo 7 Revive — 2.330.000 TL

Honda Jazz 1.5 Hibrit Crosstar — 2.380.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica — 2.474.300 TL

MG ZS Hybrid+ Luxury — 2.540.000 TL

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG — 2.596.000 TL

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse — 2.650.000 TL

Lexus LBX — 3.005.000 TL

Mercedes A200 AMG — 3.222.000 TL

Audi A3 Sportback TFSI Advanced S tronic — 3.519.107 TL

Subaru Crosstrek e-BOXER — 3.589.900 TL

BMW 120 Sport Line — 3.724.500 TL

BYD SEAL 390 kW AWD — 4.077.000 TL