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'Türkiye'de Suriyeli çocukların eğitimleri çok iyi'

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Suriyelilerin eğitimleri iyi." dedi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 09:48..
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Türkiye ziyaretinin ardından Brüksel'de yaptığı açıklamada,  Türkiye'deki temaslarında, muhataplarıyla insani yardım ile bağlantılı her türlü konuyu ele aldıklarını belirtti.

"GURURLUYUM"

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye'yi öven Stylianides, "Bir AB Komisyonu üyesi olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum." dedi.

'Türkiye'de Suriyeli çocukların eğitimleri çok iyi'

"MÜLTECİLER İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

Christos, "Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından." diye konuştu.

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