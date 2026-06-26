Türkiye'deki Suriyeli sayısı değişti: Son veriler paylaşıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile bazı milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Çiftçi, ülkede yasal statüyle bulunan yabancı sayısının 3 milyon 632 bin 64 olduğunu açıkladı.

Bu kişilerin 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin oluşturduğunu belirten Çiftçi, 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde Suriye'ye dönüş yaptığını ifade etti.

Sınır güvenliği vurgusu

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü kaydeden Çiftçi, sınır güvenliği kapsamında bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sınırların elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla 24 saat esasına göre korunduğunu belirten Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde 323 yüzen unsur ve 23 hava aracıyla görev yaptığını aktardı.

Deprem bölgesine 175 milyar liralık destek

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarına da değinen Çiftçi, kampanyalarda yaklaşık 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandığını, bunun 137 milyar liralık bölümünün kullanıldığını bildirdi.

Kira desteği, taşınma yardımı, çeşitli sosyal destekler ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına yapılan ödemeler dahil olmak üzere depremzedelere yaklaşık 175 milyar liralık kaynak aktarıldığını ifade etti.

"84 ülkeye insani yardım ulaştırdık"

AFAD'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Çiftçi, bugüne kadar 5 kıtada 84 ülke ve topluluğa yardım ulaştırıldığını söyledi.

Filistin'e toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini aktaran Çiftçi, Gazze'ye yönelik yardımların tüm engellemelere rağmen sürdürüleceğini ifade etti.