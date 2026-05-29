Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman envanterde

Türkiye, savunma sanayisinde deniz güvenliğine yönelik yerli ve milli projelere bir yenisini daha ekledi.

MKE tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren “Malaman” adlı akıllı dip mayını, sahip olduğu gelişmiş sensör sistemleri, düşük tespit edilebilirlik özelliği ve farklı platformlardan konuşlandırılabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

AKILLI SENSÖRLERLE HEDEF TESPİTİ YAPIYOR

Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki Malaman’ın 400 kilogramlık bölümünü duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor. Sistem; akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde su altındaki hareketliliği gerçek zamanlı analiz edebiliyor.

Gelişmiş algılama sistemiyle fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tanker gibi hedefleri tespit edebilen Malaman, elde ettiği verileri anlık olarak yönetim merkezine aktarabiliyor.

GEMİ, DENİZALTI VE UÇAKLARDAN KONUŞLANDIRILABİLİYOR

Akıllı dip mayınının yalnızca deniz araçlarından değil, uçaklar ve insansız platformlar dahil olmak üzere farklı sistemlerden denize bırakılabildiği belirtildi.

Deniz dibinin yapısına uygun şekilde geliştirilen sistemin, zorlu koşullarda görev yapabilecek dayanıklılığa sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, mayının aşırı ısınma ve mermi çarpmalarına karşı güvenli yapısıyla öne çıktığı vurgulandı.

ATEŞLEME SİSTEMİ HEDEFİ OTOMATİK ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Malaman’ın ateşleme sisteminin, sensörlerden gelen verileri analiz ederek farklı parametrelere göre çalışabildiği kaydedildi. Sistem, tehdit olarak belirlenen hedefe karşı patlayıcıyı devreye alarak etkili müdahale gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca kontrolsüz patlamaların önüne geçebilmek amacıyla mayın üzerinde çoklu güvenlik ve kilit mekanizmalarının bulunduğu belirtildi.

SONARLARA KARŞI DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK

Mayının dikkat çeken özelliklerinden biri de tespit edilmesini zorlaştıran özel tasarımı oldu. Açıklamaya göre Malaman, özel gövde yapısı sayesinde mayın tarama sonarlarına karşı düşük görünürlük sağlıyor.

Akustik yansımayı azaltmak ve görsel gizliliği artırmak amacıyla geliştirilen üç farklı kompozit kaplama sistemi sayesinde mayının deniz tabanında fark edilme ihtimali minimum seviyeye indiriliyor.

DENİZ TABANINA UYUMLU TASARIM

Deniz tabanının doğal yapısına uygun renk ve formda geliştirilen Malaman’ın, yandan taramalı sonar sistemleri ile otonom su altı araçları tarafından tespit edilmesinin oldukça güç olduğu ifade edildi.

Savunma sanayisinde yerli teknolojilerin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında geliştirilen sistemin, Türkiye’nin deniz güvenliğinde stratejik kabiliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor.