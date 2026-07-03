Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri Kızılcahamam'da DOA sistemine yoğun ilgi

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, dün tüm Türkiye’de resmi olarak başladı.

Bu kapsamda Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, DOA sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını iade makinelerine teslim eden vatandaşlar, hem her ambalaj için 1 lira depozito iadesi alıyor hem de geri dönüşüm sistemine katkı sunuyor.

2019 YILINDA PİLOT İLÇE SEÇİLMİŞTİ

Kısa sürede yoğun kullanım oranına ulaşan makineler, Kızılcahamam'da çevre bilincini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kızılcahamam, 2019 yılında DOA sistemi için pilot ilçe seçilmişti.