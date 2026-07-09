Hamza Gedikoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Macron'la koşarken görüntülenmişti

2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yaptığı koşu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak bu kez gündem, Macron'un koşusundan çok kendisine eşlik eden isim oldu.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, Fransız liderle birlikte koşan kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Daha sonra bu kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hamza Gedikoğlu olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmenin ardından Gedikoğlu'nun kariyeri, görevi ve yaşamına ilişkin bilgiler yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

HAMZA GEDİKOĞLU KİMDİR

Hamza Gedikoğlu, uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem ekibinde çalıştıktan sonra, 10 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı.

Gedikoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı olarak görev yapıyor.

Türkiye ile Fransa arasındaki üst düzey diplomatik görüşmelerde, devlet başkanlarının ikili temaslarında ve uluslararası zirvelerde Fransızca tercümanlık hizmeti veriyor.

Protokol kapsamında birçok resmi görüşmede yer alıyor.