Ukrayna İHA’larını düşürmeye çalışan Rus askerleri: Vur gardaşım vur

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.

Zaman zaman sakinleşen bölge, dün yine hareketlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 133 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını duyurdu.

UKRAYNA SALDIRI DÜZENLEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına yönelik İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar 133 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

789 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 789 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmıştı.

"VUR GARDAŞIM VUR"

İHA'ları vuran Rus askerleri, kayda alındı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde askerlerin, "Vur gardaşım vur. Maşallah gardaşım." sesleri çekilen videoya yansıdı.