Ülke genelinde 40 dereceye varan sıcaklıklar görülüyor: Bazı illerde yağmur sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde yer yer 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenirken bazı illerde, gök gürültülü sağanak ve yıldırım düşme riski de var.

40 DERECEYİ AŞAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 35-40 derece bandında.

Güneydoğu Anadolu'da bazı noktalarda 41 dereceye varan değerler görülüyor.

Karadeniz kıyıları biraz daha serin olacak.

Yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri mümkün.

BAZI İLLERE YAĞMUR BEKLENİYOR

Çarşamba günü iç kesimlerde 35-40 derece arası sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 39-41 derecelik değerler öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz'de 30 derece civarı sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bazı kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü yağış bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü hava sıcaklıklarının benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde 30-36 derece, iç ve güney bölgelerde ise 37-41 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

Parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak riskinin süreceği tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Cuma günü sıcak hava dalgasının etkisini koruması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da 38-42 derecelik zirve değerler öngörülüyor.

Batı illerinde de 35 derece üzeri sıcaklıklar görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılıyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Cumartesi günü sıcaklıkların hala yüksek seviyede seyretmesi bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde 33-40 derece arası hava sıcaklıkları öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu'da 41 dereceyi bulan değerler görüleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı yapacak vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşin en dik olduğu dönemde dikkatli olması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

14 Temmuz Salı:

15 Temmuz Çarşamba:

16 Temmuz Perşembe:

17 Temmuz Cuma:

18 Temmuz Cumartesi: