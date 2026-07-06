Ülke genelinde hafta boyunca yüksek sıcaklık uyarısı: 40 dereceye varan değerler görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan süreçte ülke genelinde yüksek sıcaklıkların hakim olması, özellikle iç kesimler ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer 38-40 dereceye varan değerlerin görülmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve yerel dolu riski de var.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün, en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 39-40 dereceyi bulurken, Ege ve Akdeniz'de de 34-37 derece aralığında değerler öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları nispeten daha serin olacak.

Bazı iç ve kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri mümkün.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR HAKİM

Salı günü sıcaklıkların benzer seyirde devam etmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 38-39 derece, iç Anadolu'da 34-37 derece civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve bazı kuzey bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış tahmin ediliyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Çarşamba günü ülke genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu'da 37-39 derecelik değerler öngörülüyor.

Marmara'nın batısı ve Ege'de 32-35, Karadeniz'de 28-32 derece aralığında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak riskinin süreceği değerlendiriliyor.

40 DERECEYİ AŞAN DEĞERLER KAYDEDİLECEK

Perşembe günü sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da 39-40 dereceye yaklaşan, bazı noktalarda 40 dereceyi aşan değerler öngörülüyor.

İç kesimlerde 35-38 derece bandında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Batı ve kuzey bölgelerde zaman zaman bulutlu hava ve yerel yağış geçişleri değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Haftanın son iş gününde de sıcak hava dalgasının etkisini koruması bekleniyor.

Güneydoğu'da 38-40 derece, Ege ve Akdeniz'de 34-37 derece, İç Anadolu'da 33-37 derece civarı sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına riskinin devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

6 Temmuz Pazartesi:

7 Temmuz Salı:

8 Temmuz Çarşamba:

9 Temmuz Perşembe:

10 Temmuz Cuma: