Ülke genelinde sıcaklar devam ediyor: Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Özellikle iç ve güney bölgelerde yüksek sıcaklık değerleri kaydedilecek.

Bazı kuzey ve iç kesimlerde ise gökgürültülü sağanak ve fırtına riski var.

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Bugün, en yüksek sıcaklıklarının 35-40 derece bandında seyrettiği görülüyor.

Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri en sıcak bölgeler arasında.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de 30-34 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Bazı iç ve kuzeydoğu illerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü yine birçok ilde 35 derece ve üzeri sıcaklıkların hakim olması bekleniyor.

Karadeniz'in bazı kesimleri ile iç Anadolu'da yer yer gök gürültülü yağış ve fırtına uyarısı yapılıyor.

Genel olarak yaz mevsimi normallerinin üzerinde seyreden havanın devam edeceği öngörülüyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Salı gün sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz'de 38-40 dereceye varan değerler öngörülüyor.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de de sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü ülkenin batı ve güney kesimlerinin yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya olması bekleniyor.

Bazı kuzey illerinde bulutlu ve yağışlı alanların artacağı öngörülüyor.

Maksimum sıcaklıkların birçok ilde 32-38 derece arasında ölçüleceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Perşembe günü sıcak hava dalgasının etkisini korunması Özellikle iç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de 35 derece üzeri sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.

Doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yer yer sağanak ve fırtına öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve iç Ege'de 35-40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

21 Haziran Pazar:

22 Haziran Pazartesi:

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24 Haziran Çarşamba:

25 Haziran Perşembe: