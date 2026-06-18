Ülke genelinde sıcaklıklar zirve yapıyor: Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıklar 35-40 derece bandına kadar çıkarken, kuzey ve kıyı bölgelerinde daha ılıman hava ile birlikte yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLUYOR

Bugün en sıcak günlerden biri olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneyi ve Ege'de sıcaklıklar 35-39 dereceye ulaşabilir.

İstanbul ve çevresinde 28-32 derece, Ankara'da 32-34 derece civarında seyretmesi öngörülen sıcaklar ile birlikte Karadeniz'in bazı kesimlerinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve yıldırım düşmesi riski var.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Cuma günü sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş beklenmiyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olurken, Doğu Karadeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağışlı bulutlar öngörülüyor.

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü yağış görüleceği tahmin ediliyor.

40 DERECEYE YAKLAŞAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Cumartesi günü de sıcak bir hava bekleniyor.

İç kesimlerde 30-37 derecelik değerlerin hakim olacağı, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde daha fazla bulutlu ve yağışlı alanlar oluşacağı öngörülüyor.

YÜKSEK DEĞERLER TERMOMETRELERE YANSIYACAK

Pazar günü sıcak hava dalgasının etkisini koruması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu'da 35-38 dereceye varan sıcaklıklar öngörülüyor.

Yağış beklentisi nispeten azalsa da bazı dağlık ve iç bölgelerde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülebileceği değerlendiriliyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güney ve iç bölgelerde 35 derece üzeri sıcakların devam edeceği, kuzeybatı kesimlerde nispeten daha serin bir hava etkili olacağı öngörülüyor.

Yerel sağanak yağış riskinin iç ve doğu kesimlerde süreceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Haziran Perşembe:

19 Haziran Cuma:

20 Haziran Cumartesi:

21 Haziran Pazar:

22 Haziran Pazartesi: