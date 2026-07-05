Ülke genelinde sıcaklıklar zirve yapıyor: Yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yaz sıcakları etkili olmaya devam edecek.

Çoğu bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ve yerel kuvvetli fırtına riski var.

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR KAYDEDİLECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle iç ve kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da 38-40 dereceye varan yüksek sıcaklıklar kaydedilecek.

Batı ve iç bölgelerde ise 30-35 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın etkisiyle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanakların devam etmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların Güney ve Güneydoğu'da 38-40 derece ve iç kesimlerde 32-36 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK DEĞERLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü yağışlı havanın Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun kuzeyinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İç ve batı bölgelerde daha az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların Güneydoğu'da yer yer 39-40 ve batı illerinde 30-34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Çarşamba günü yağış alan bölgelerin azalması bekleniyor.

Ancak Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hala gök gürültülü sağanak riski öngörülüyor

Sıcaklıkların benzer şekilde 35-40 derece aralığında, özellikle güney illerinde rekor seviyeye yakın değerler tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisinin azalması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde yüksek seyretmeye devam edeceği; 35-40 derece arası değerlerin görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

5 Temmuz Pazar:

6 Temmuz Pazartesi:

7 Temmuz Salı:

8 Temmuz Çarşamba:

9 Temmuz Perşembe: