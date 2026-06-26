Ülke genelinde yüksek sıcaklık etkisi sürüyor: Bazı bölgelerde yağış etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Çoğu bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, özellikle iç kesimler ve Güneydoğu Anadolu'da 35-40 derece bandına ulaşan değerler ölçülecek.

Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerekiyor.

40 DERECEYE YAKLAŞAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Bugün ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 35-39 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul 30-32, Ankara 34-36, İzmir 33-35 derece civarında seyrederken, Güneydoğu'da bazı illerde 40 dereceye yaklaşan değerler bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması, Karadeniz'in bazı kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve fırtına riskinin artması bekleniyor.

Özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Batı ve iç bölgelerde ise güneşli ve sıcak havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu ve Ege içlerinde 38-40 derece aralığında ölçüleceği değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazar günü de sıcak havanın etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Akdeniz ve İç Anadolu'da 35-38 derecelik değerler öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

Birçok ilde 36-41 derece arası sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da 40 derece üzeri değerler sıkça görülürken, iç kesimler de bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya.

REKOR SICAKLIKAR KAYDEDİLECEK

Salı günü de yüksek sıcaklık dalgasının etkisini koruması bekleniyor.

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 37-41 derecelik rekor seviyeye yakın sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı kuzeybatı ve kuzeydoğu illerinde ise parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte yerel sağanaklar görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

26 Haziran Cuma:

27 Haziran Cumartesi:

28 Haziran Pazar:

29 Haziran Pazartesi:

30 Haziran Salı: