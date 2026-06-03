Umut Altaş Türkiye'ye iade ediliyor

Tunceli'de Ocak 2020'de ortadan kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın ABD'de gözaltına alınan şüphelisi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek.

UMUT ALTAŞ İADE EDİLECEK

Firari olarak aranan Umut Altaş hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devreye girmesiyle Interpol'den kırmızı bülten çıkartıldı.

Türkiye'nin talebinin ardından Umut Altaş, ABD'de FBI ekiplerince gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin, ABD Adalet Bakanlığı'yla kurduğu temaslar sonucunda Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN ARKADAŞI

Umut Altaş, cinayetin faili olduğu iddia edilen, tutuklu sanık Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olarak biliniyor.

Soruşturmada Mustafa Türkay Sonel'in, olay tarihinde Tunceli Valisi olan babası Tuncay Sonel de tutuklu bulunuyor.

Tuncay Sonel ve Mustafa Türkay Sonel'in yanı sıra Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönemki koruma polisi Şükrü Eroğlu, SIM kart verilerini sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok ve dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir de tutuklanan şüpheliler arasında bulunuyor.

Gülistan Doku soruşturmasına firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı



