UNICEF: Lübnan'da her gün 12 çocuk can veriyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, Lübnan'da aylardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde yarattığı yıkıcı etkilere ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. UNICEF Sözcüsü James Elder, Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler basın toplantısında yaptığı açıklamada, çocukların savaşın en ağır bedelini ödeyen kesim olmaya devam ettiğini söyledi.

Elder, saldırıların başladığı 2 Mart tarihinden bu yana yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğini, çok daha fazlasının ise yaralandığını belirtti.

247 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 992 ÇOCUK YARALANDI

UNICEF'in paylaştığı verilere göre, Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 247 çocuk yaşamını yitirirken, 992 çocuk da yaralandı. Bu rakamların her gün ortalama 12 çocuğun öldüğü veya sakat kaldığı anlamına geldiğini ifade eden Elder, ortaya çıkan tablonun son derece ağır olduğunu dile getirdi.

Elder, "Çocukların öldürülme ve yaralanma sayılarının günlük ortalamasını yeniden hesaplamak zorunda kalıyor olmamız bile başlı başına trajik bir hikâyeyi anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN ATEŞKES ANLAMINI YİTİRİR"

Lübnan'da duyurulan ateşkes girişimlerine rağmen saldırıların sürdüğüne dikkat çeken UNICEF Sözcüsü, sivillerin ve özellikle çocukların korunmasının uluslararası toplumun önceliği olması gerektiğini söyledi.

Elder, çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiği bir ortamda ateşkeslerin gerçek anlamda başarıya ulaştığından söz edilemeyeceğini belirterek, taraflara şiddeti sona erdirme çağrısında bulundu.

MİLYONLARCA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Lübnan'ın birçok bölgesinde büyük çaplı yıkım meydana geldi. Lübnan hükümetinin verilerine göre çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Özellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan sivillerin güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığı, insani yardım kuruluşlarının ise artan ihtiyaçlar karşısında zorlandığı belirtiliyor.

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ATEŞKES GİRİŞİMLERİ KALICI SONUÇ VERMEDİ

Çatışmaların durdurulması amacıyla son aylarda çeşitli diplomatik girişimler gerçekleştirildi. ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkesler ilan edilse de sahadaki gerilim tam anlamıyla sona ermedi.

Önce 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girerken, daha sonra bu sürenin uzatıldığı açıklandı. Mayıs ayında yapılan görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün daha devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Haziran ayında ise daha kapsamlı bir ateşkes planı gündeme geldi. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmaların tamamen durdurulamadığı ifade ediliyor.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 912'ye ulaştı. Yaralı sayısının ise çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uluslararası kuruluşlar, bölgede yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekerken, özellikle çocukların korunması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

UNICEF, çatışmaların ortasında kalan çocukların güvenliğinin sağlanması, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin korunması ve sivillerin hedef olmaktan çıkarılması için uluslararası toplumun daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kuruluş, kalıcı bir ateşkes sağlanmadığı sürece çocukların yaşamlarının risk altında olmaya devam edeceği uyarısında bulunarak taraflara uluslararası hukuk kurallarına uyma çağrısını yineledi.