Uşak'ta tır şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

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Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında 42 yaşındaki A.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince sürücü A.K. ile yolcu konumunda bulunan Ü.D. ve S.G., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.