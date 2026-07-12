Uşak'ta tır şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Çevre yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında 42 yaşındaki A.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince sürücü A.K. ile yolcu konumunda bulunan Ü.D. ve S.G., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)