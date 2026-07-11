Üsküdar'da kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü yaşamını yitirdi

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta, suni çim taşımak amacıyla forklift kullanan 32 yaşındaki Fahri İ., yokuş aşağı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan iş makinesi yol kenarından çıkarak bir evin bahçesine savruldu.

Kazanın şiddetiyle forklift büyük hasar alırken, sürücü araçta ağır şekilde yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fahri İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak bölgeyi kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı çalışma gerçekleştirdi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazaya tanıklık eden İsmail Kıraç, olay anında işe gitmek üzere yolda olduğunu belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. O üst yoldan geçerken forklifti gördüm. Buraya doğru indiğini görünce kamyoncu arkadaş koşmaya başladı, ben de geldim. Baktığımda adam uçmuştu. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı."

Görgü tanığının ifadeleri, kazanın kısa sürede ve büyük bir hızla meydana geldiğini ortaya koydu.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, forkliftin neden kontrolden çıktığını belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı. Aracın mekanik durumunun yanı sıra yol şartları ve diğer olası etkenlerin de araştırıldığı öğrenildi.